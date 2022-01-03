Dünya yazarı Aktaş'tan muhalefete: Vatandaşın bildiği sorunları anlatmanın yararı olmadığının görülememiş olması büyük eksikliktir

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bugün açıklanacak enflasyon verisinin yüzde 15 civarında geleceği tahmininde bulundu. Aktaş, ekonomideki kötü gidişata rağmen muhalefetin söylemlerini de eleştirdi. Aktaş "Vatandaşın zaten bildiği, daha da ötesi yaşadığı sorunları tutup tekrar vatandaşa anlatmanın bir yarar sağlamadığının hala görülememiş olması büyük eksikliktir." dedi.

Aktaş, verdiği bir örnek üzerinden durumu şu şekilde anlattı:

"Vatandaş doktora gidiyor; doktor başlıyor sıralamaya:

“Senin midende ülser var, bak karaciğerin de yağlanmış, damarlarının durumu da kötü, aman ha kalp krizi geçirebilirsin...”

Gariban vatandaş önce dinliyor dinliyor, başlıyor sinirlenmeye:

“Doktor bey, doktor hanım, ben zaten sıkıntı yaşadığım için sana geldim, tamam güzel sen de neyim var neyim yok söyledin, iyi de beni tedavi et!”

Muhalefet buradaki doktor gibi.

Vatandaş hasta olduğunu zaten biliyor, sizin göreviniz ona hastalıklarını sıralamak değil ki, çare bulmak!

Gelin bir de ilaç yazın ve hastayı iyileşeceğine ikna edip biraz olsun rahatlatın. Bundan sonra sıkıntı yaşarsa yine size gelsin, sizin kapınızı çalsın!"

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