T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dünya yazarı Aktaş'tan enflasyon değerlendirmesi: Peynirin, sütün, yoğurdun fiyatı düşmüş; buyurun izah edin!

"Meğer bu ürünleri martta şubata göre daha ucuza almışız"

05 Nisan 2022 08:28

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, dün açıklanan yüzde 61,1'lik enflasyon verilerinin detaylarına değinerek "Kahve, yoğurt, ayran, kuru fasulye, tereyağı, bulgur, süt, bebek sütü toz karışımı, çikolata, salça, mercimek, nohut, kraker, peynir, turşu, gofret, kabartma maddeleri, tahin, tahin helvası, kağıtlı şeker, hazır kahve, çay ve bal fiyatları düşmüş. Evet evet düşmüş. Meğer bu ürünleri martta şubata göre daha ucuza almışız" dedi.

Aktaş, "Peynirin, sütün, yoğurdun fiyatı düşmüş! Fena halde merak ediyoruz bu ürünlerde fiyatlar nasıl geriledi diye. Devamı da var; salça, mercimek, nohut, çay, bal... Buyurun izah edin!" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın

enflasyonfiyat düşüşüalaattin aktaşpeynirsüt
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24