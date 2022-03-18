Dünya yazarı Aktaş'tan Bakan Nebati'ye: Yabancıya 'Bizim için hukuk ikinci planda, ne istersek yaparız' demiş olmadınız mı?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yabancı yatırımcılara hitaben "En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Mevzuatı da değiştiririz" söylemini köşesinde değerlendirdi. Aktaş, "Yabancıya 'Gelin biz her türlü engeli kaldırırız, yatırım yapın' derken bir anlamda 'Bizim için hukuk ikinci planda, ne istersek yaparız' demiş olmadınız mı?" diye sordu.

Aktaş, "Bu konuşma, Türkiye’de özellikle doğrudan yatırıma pek sıcak bakmayan yabancılara çok kötü bir mesaj oldu" diyerek şöyle devam etti:

"Nerede nasıl konuşmak gerektiğini bilmek gerekiyor. Baş başayken bir yatırımcıya bunları söyleyebilirsiniz de, bir topluluğa, hem de basına açık bir toplantıda böyle söylediniz mi mesaj çok farklı oluyor:

'Hukuka aykırı mı, mevzuata uygun düşmüyor mu, siz yeter ki gelin, biz anında değiştiririz...'

Bir yatırımcıya sağlanabilecek en büyük teşvik hukukun egemen olduğu bir ortam.

Bizim yaptığımız ne; adeta 'Hukuki bir engel çıkarsa biz sizin adınıza bunu aşarız' diyoruz.

Peki iki yabancı kuruluştan biri lehine tercihte bulunmamız gerektiğinde bu sefer de haklı olanı değil de daha çok yatırım yapanı, yani güçlüyü mü tercih edeceğiz?"

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