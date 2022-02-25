Dünya yazarı Aktaş: Savaşın piyasalar üstündeki etkisi mart ayından itibaren görülecek

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal harekatının ekonomiye olan etkilerine ilişkin olarak "Savaşın piyasalar üstündeki etkisi mart ayından itibaren görülecek. Özellikle döviz kurundaki ve enerji fiyatlarındaki artış, aylık bazda yavaşlama eğilimi gösteren enflasyonu yeniden zıplatabilir." dedi.

Söz konusu harekatın başlamasının ardından TL'deki kaybının yüzde 5'i aştığını ve doların yükselişe geçtiğini hatırlatan Aktaş "Artık doları 13.50-13.60’larda tutma şansımız hiç mi hiç kalmadı. Bu artışın sonucu olarak özellikle enerji ithalatımız pahalanacak. Akaryakıta bugün yarın yüklü bir zam gelmesi kaçınılmaz. Akaryakıt zammını tetikleyecek tek etken tabii kur artışı değil. Petrol fiyatları da 100 dolar sınırını aştı. Petrolün varil fiyatı 105 doları buldu." ifadelerini kullandı.

Hazine'nin kur korumalı mevduat sisteminden dolayı doların yükselmesiyle ekstra bir yük altına gireceğini de ifade eden Aktaş " Sisteme başlangıç günlerinde girenler şu anki tabloya göre yüzde 20 dolayında bir kur artışı dolayısıyla üç ay için öngörülen yüzde 4.25 faizin üstüne 15 puanı aşkın fark alacak. " diyerek bu fark için Hazine'nin vergi ya da diğer hizmetlerden kesinti yapacağını aktardı.

Aktaş, söz konusu gelişmelerin Şubat enflasyonunu çok etkilemeyeceğini belirterek "Biz savaşın fiyatlar üstündeki etkisini mart ayından itibaren göreceğiz" dedi.

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