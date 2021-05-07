Dünya yazarı Aktaş: Sahi biz bu Merkez Bankası operasyonunu niye yaptık, var mı ortada bir kazanç?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19'da sabit tutma kararı sonrası Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal ile yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kıyaslayarak, "Kavcıoğlu iki toplantıdır faize dokunmadı, oran hala yüzde 19. Ama kur, görevi devraldığı dönemin neredeyse yüzde 15 üstünde. Sahi biz başkanlık operasyonunu niye yaptık?" dedi.

Aktaş, yazısında, Ağbal'ın beklenmedik bir şekilde faiz kararını açıkladıktan hemen sonra görevden alındığını ve yerine yazarlık günlerinde 'Faiz düşürülmeli' görüşünü savunan bankacı kökenli eski siyasetçi Şahap Kavcıoğlu getirildiğini hatırlattı.

Aktaş, şöyle devam etti:

"Kavcıoğlu iki toplantıdır faize dokunmadı, oran hala yüzde 19. Ama kur, görevi devraldığı dönemin neredeyse yüzde 15 üstünde. Son günlerde çok tekrar ettik ama bir kez daha belirtelim; döviz, kasımdan nisana herhalde durduk yere V çizmedi. Şimdi sorma hakkımız yok mu: 'Sahi biz başkanlık operasyonunu niye yaptık?'

Öyle ya, sıradan bir bürokrat değil değiştirilen, Merkez Bankası Başkanı.

Bu değişikliği yapmakla bir kazanç elde etmemiz gerekir. Var mı ortada bir kazanç? Ne gezer; tam tersine bir dizi kayba uğramışız.

Soru, kuyruğunu yakalamaya çalışan kedi gibi dönüp duruyor:

'Görülebildiği kadarıyla bir kazanç elde edilemediğine göre, hatta tam tersine ülke ekonomisi için önemli zararlar ortaya çıktığına göre, bu operasyona niye gerek duyuldu?'

Hani Kavcıoğlu göreve gelince faiz indirseydi, doğru bir karar olup olmadığı ve sonuçları ayrı bir konu, bir faiz indirimine gidilseydi, şunu söylemek mümkündü: 'Naci Ağbal da söz dinlemedi, faizi çok artırdı, bu göreve de faizi düşürecek başka bir isim atandı.'

İyi de faiz de inmiyor, iki aydır sabit. Faiz, Merkez Bankası’nın daha önceki toplantı açıklamalarında olduğu gibi dünkü toplantı açıklamasında da yer alan ifadeye göre kolay kolay da inmeyecek. Yine aynı soruya geliyoruz değil mi... Kedi kuyruğunun peşinde dönüp duruyor işte..."

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TIKLAYIN - Merkez Bankası faiz kararı: Yüzde 19'luk politika faizi sabit tutuldu