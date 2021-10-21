Dünya yazarı Aktaş: Petrol artıyor, biz de TL'nin değerini düşürüyoruz; zam için bundan uygun ortam mı olur?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, akaryakıta gelen peş peşe zamları köşesinde değerlendirdi. Aktaş "Petrol zaten artıyor, biz de "elimizden gelen çabayı gösterip" TL'nin değerini düşürüyoruz. Zam için bundan uygun ortam mı olur?" dedi. Akaryakıtta yapılan zamların iğneden ipliğe her kalemde zamlara yol açacağının altını çizen Aktaş, artan petrol fiyatlarını kontrol etme şansının olmadığını ve son yaşanan kur artışlarının dolar üzerinden gelen petrol maliyetlerini artırdığını ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Peki biz ne yapıyoruz?

Paramızın değer kaybetmesini önlemek bir yana, adeta ne yapar da TL’nin değerini aşağı çekeriz diye uğraş veriyoruz.

Doğrusu akıl alır gibi değil, gerçekten değil!

O zaman akla şöyle bir soru geliyor:

'Acaba faiz düşürmekteki amacımız aslında kuru yükseltmek mi?'

Bakın tam bir ay önce 22 Eylül’de dolar 8.63 düzeyindeydi. Bir gün sonra faizi düşürdük; ardından faizin daha da düşeceğine dönük izlenim uyandıracak şekilde Merkez Bankası’nda bir takım görevden almalara yöneldik ve kur geldi 9.35’lere... Bir ayda yüzde 8’den fazla artış!

Peki kur arttı, fiyatlar arttı ve daha da artacak. İyi de bunlar olurken olumlu anlamda ne yaşandı; “Ama bu artışlara değer” diyebileceğimiz ne oldu?"