Dünya yazarı Aktaş: Perişan hale gelen ekonomiyi izleyecek ve 'Biz bu hatayı niye yaptık, ne uğruna yaptık' diye düşüneceğiz

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına ilişkin olarak "Bugün faizin sabit bırakılması ya da hiç olacak gibi değil ya artırılması, yeni ekonomi politikası olarak lanse edilen politikadan çok ama çok çabuk vazgeçildiği anlamına gelir. Hani bu politikanın daha ne anlama geldiğini bile tam kavrayamamışken bu kadar çabuk bir U dönüşü olmaz." dedi.

"Göründüğü kadarıyla faizin sabit bırakılması, hele hele artırılması hiç mi hiç söz konusu olmayacak." diyen Aktaş yazısında "Ama bugün için! Bu politika gün gelecek faiz artırımına 'evrilecek', faiz artırımı kaçınılmaz hale gelecek. Sonra dönüp geride kalan aylara bakacak, perişan hale gelen ekonomiyi izleyecek ve 'Biz bu hatayı niye yaptık, ne uğruna yaptık' diye düşüneceğiz." dedi.

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