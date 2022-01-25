Dünya yazarı Aktaş: Para Politikası Kurulu toplantılarını yapmaya gerek var mı?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomistlerle bir araya geldiği toplantıda "Merkez Bankası'nın politika faizini önemsizleştirdik, Merkez Bankası bağımsızlığı diyeceksiniz, yok öyle bir şey. Siyasetçi olarak biz sorumluyuz. Faiz artmayacak artık, bunu unutun" söylemi ve daha önce Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin sorulan soru üzerine yaptığı "Merkez Bankası'nın ne karar alacağını bilmiyorum. Benim görüşüm ocak, şubat ve mart ayını şöyle bir görmemiz lazım" açıklamasını değerlendirdi.

Aktaş, bundan sonraki Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında neler olacağının şimdiden belli olduğunu ifade ederek "Maliye Bakanı şimdiden bu aylarda faizin sabit tutulacağını söylemedi mi, söyledi. Sonraki aylar içinde artış olmayacağını dile getirmedi mi, getirdi. Yani artık artış yok, olsa olsa faiz sabit tutulur ya da bir süre sonra yeniden indirim başlar. Şu durumda Para Politikası Kurulu toplantılarını yapmaya gerek var mı?" diye sordu.

Yazının tamamı için tıklayın