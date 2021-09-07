Dünya yazarı Aktaş: OVP'ye güvenip yola çıkan yolda kalır

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, köşesinde "OVP'ye güvenip yola çıkan yolda kalır" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Aktaş, ekonominin önümüzdeki 3 yıllık programı olan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin "Değil üç yıl sonrasının, bir yıl sonrasının hedefi bile tutturulamıyorken, hatta içinde bulunulan yılın tahmininde bile büyük sapmalar oluyorken orta vadeli plan yapmaktan vazgeçmek iyi bir karar olmaz mı?" diye yazdı.

Aktaş, "OVP'ye güvenip nasıl mı yolda kalınır?" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Bir işe girişeceksiniz ve enflasyon hedefine bakıyorsunuz. Örneğin 2017 için yüzde 6.50 öngörülmüş, gerçekleşme yüzde 12'ye dayanmış. 2018'de tümden yanmışsınız.

Bir başka örnek; 2018 için 2016 ve 2017 programlarında yüzde 5 hedefi konmuş, 2018 programında hedef biraz yükseltilmiş ve yüzde 7'ye çekilmiş; gerçekleşme mi, tam yüzde 20.30.

Sonuç, ne iş yaptığınıza göre değişir ama muhtemelen battınız!

Dövizle borçlanarak bir işe girişmeye karar verdiniz; 2016'da dediler ki 2018'in dolar kuru 3.24 olacak, 2018'in ortasında bir inatlaşma, bir kriz, dolar bir ara 7'yi aştı, ne yapacağınızı bilemediniz, sonra düştü ama ortalama yine de 4.80 dolayında oluştu.

Mutlaka hedefin üstüne çıkılması da değildir yanılgı. 2019 için yüzde 15.90 enflasyon hedefi koyup yüzde 11.84'lük gerçekleşme de tuhaftır.

İnsan düşünmeden edemiyor; hedefler tutmadıktan sonra biz niye orta vadeli program yapmaya devam ediyoruz ki."