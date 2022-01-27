Dünya yazarı Aktaş: Ocakta enflasyon yüzde 13,5-15,5 arasında olacak

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, ocak ayında enflasyon oranının yüzde 13,5-15,5 arasında olacağını ifade etti. Aktaş, özellikle elektriğe gelen zammın diğer zamlara benzemediğini, elektrik fiyatlarındaki artıştan etkilenmeyen hiçbir kalemin olmadığına dikkat çeken Aktaş şöyle dedi:

"Elektrikle başlayan ve yedi grupta topladığımız kalemlerin ağırlığı yüzde 22.4 ve bunlardan gelen etki 5.5 puan.

Gıda ve lokanta-otel gruplarının toplam ağırlığı yüzde 32 ve bunlardan gelmesi muhtemel etki yaklaşık 7.5 puan.

Diğer kalemlerin ağırlığı yüzde 45.6 ve bu kalemlerdeki ortalama zam oranını yüzde 3-4 aralığında varsaysak, gelecek muhtemel etki 1.4-1.8 puan.

Bu durumda yüzde 14-15 arası bir ocak ayı TÜFE artışı göreceğiz demektir."

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