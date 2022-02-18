Dünya yazarı Aktaş: Ocak ve şubatta faize dokunmadık; enflasyonla mücadeleden vaz mı geçtik yani?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın dün faizi yüzde 14'te sabit bırakmasını köşesinde değerlendirdi. Aktaş, "Faiz sebep, enflasyon sonuç" söylemiyle, eylül ayıyla birlikte başlayan ve aralık ayı toplantısıyla sona eren faiz indirimlerine atıfta bulunarak "Ocak ayından sonra şubatta da faize dokunmadık. Faizi düşürüp enflasyonu aşağı çekecektik ya, sahi ne oldu bu teoriye? Enflasyonla mücadeleden vaz mı geçtik yani? " diye sordu.

Aktaş yazısının devamında şunları kaydetti:

"Olmaz, enflasyonla mücadeleden vazgeçilir mi... Bakın KDV indirildi, harıl harıl fiyat ve etiket denetimi yapılıyor.

Ama daha kestirme yoldan gidip faizi indirerek yapsak ya şu mücadeleyi. Üstelik eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bu mücadeleyi verdik. Gerçi faiz indirimi bu aylarda ters tepti ve fiyatlar arttı ama olsun, gün gelir işe yarar.

Ocak ve şubatta ne oldu da faiz indirimine ara verdik, bilen var mı?

İki basit soru:

Faiz indirimi kötü sonuçlar doğuruyorsa eylül, ekim, kasım ve aralıkta hata mı yapmış olduk?

Faiz indirimi iyi bir tercih ise ocak ve şubatta indirime gidilmemesini nasıl açıklayacağız?"

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