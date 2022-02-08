Dünya yazarı Aktaş: Nisanda kur korumalı mevduattan yoğun bir kaçış olur mu, olursa bu para nereye gider?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Kur korumalı mevduatta yıllık en yüksek faiz yüzde 17. Yani nisanda dolacak üç ay vadeli hesapların getirisi yüzde 4.25. Bu üç ayda kur yatay giderse KKM'yi tercih edenler yüzde 4.25 faize razı olacak. Yüzde 4.25 faiz ve yüzde 21-25 arasında beklenen üç aylık enflasyon. Nisanda kur korumalı mevduattan yoğun bir kaçış olur mu, olursa bu para nereye gider?" diye sordu.

Ocak ayında kur korumalı mevduat hesabına katılan bir kişinin vadesinin nisanda dolacağına ve nisana kadar olan süreçte enflasyon artışının yüzde 21 ila 25 dolayında gerçekleşeceğini ifade eden Aktaş şöyle dedi:

"Döviz kuru da ne yapılıp edilmiş ve dolar bazında söylersek 14.10 dolayında tutulmuş.

Tasarruf sahibine 'Buyur yüzde 4.25 faizini al' deniliyor. Hazine rahat; kur artmadığı, artması engellendiği için ek yük altına girmemiş.

Vatandaş, bir aldığı yüzde 4.25 faize bakıyor, bir yaşadığı ve resmi verilere yansıyan yüzde 21-25 arası enflasyona...

Bu durumdaki tasarruf sahibinin ilk yapacağı nedir?

Vade biter bitmez kur korumalı mevduat hesabından çıkmak olabilir mi?

Muhtemelen... Sistemden o dönemde ne kadar para çıkarılabileceğini bilmiyoruz. Çünkü dedik ya sisteme ne miktarda para girdiğini, vadenin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz; ama eline geçen yüzde 4 civarındaki faize ve enflasyona bakıp parasını çekmek isteyecekler muhtemelen olacaktır."

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