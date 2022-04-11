Dünya yazarı Aktaş: Nebati'nin açıklaması, enflasyonda tek hanenin 2023 sonbaharından önce mümkün olmadığının itirafı

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Yıllık enflasyonun aralıktan itibaren nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz" sözlerine karşı "Maliye Bakanı Nebati'nin enflasyonun aralıktan itibaren gerileyeceği yolundaki açıklaması, tek hanenin 2023 sonbaharından önce hiçbir şekilde mümkün olmayacağının itirafı. Kaldı ki tek hane 2023'ün eylül-ekiminde de neredeyse tümüyle olanaksız. Enflasyonda tek hane için Cumhuriyetin ikinci yüzyılının başlangıcını, 2024'ü bekleyeceğiz" dedi.

Aktaş, enflasyonun 2022'de yüzde 50'nin altında kalmasının mucize olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Maliye Bakanı Nebati yıllık enflasyonun aralıktan itibaren düşeceğini söyleyerek örtülü biçimde tek hanenin haziranda mümkün olamayacağını da dile getirmiş oldu.

Gelin şimdi bir hayal kuralım.

Varsayalım 2023’ün ocak ayından itibaren sihirli bir el dokundu ve fiyatlar sabitlendi, hiç artmıyor. Artış da yok, gerileme de... Yok yok hemen aklınıza hükümetin 'dahiyane' fikri olarak gündeme getirilen temel gıda maddelerinde fiyatları sabitleme fikri gelmesin. Bizimki 'mesela' kıvamında bir hayal.

Ocak 2023’ten itibaren fiyat değişimi sıfır.

Peki bu durumda yıllık TÜFE artışı ne zaman mı tek haneye iniyor?

2023’ün ancak eylül-ekim aylarında.

Dolayısıyla Maliye Bakanı’nın dediği gibi yıllık enflasyon aralıktan itibaren düşüşe geçerse, Bakanın 'demediği' gibi yıllık enflasyonda tek hane ancak 2023’ün eylül ya da ekiminde söz konusu olabilecek.

Fiyat artışlarının 2023’ten itibaren sıfıra inme olasılığı da sıfır olduğuna göre demek ki tek haneli enflasyonu 2023’ün tümü için unutmamız gerekiyor."

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