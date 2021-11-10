Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası zorunlu karşılıkları artırarak 'payıma daha çok düşsün' diyor olabilir

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın döviz cinsi mevduat hesaplarında TL zorunlu karşılıklarını 2 puan artırmasını değerlendirdi. Aktaş, söz konusu kararla Merkez Bankası'nın kasasına 3.8 milyar dolar döviz gireceğini hatırlatarak amacın rezervleri artırmak olduğunu ifade etti.

Aktaş ayrıca kararın faiz indirimine alan sağlamak için yapılmış olabileceğini de değerlendirerek yazısında "Bu karar, 18 Kasım'daki muhtemel faiz indirimine, yani döviz artışına da hazırlık gibi. Merkez Bankası 'Faizi indiririm, kur yükselir, vatandaş döviz alır, bankaya yatacak bu dövizden payıma daha çok düşsün' yaklaşımı içinde olabilir" dedi.