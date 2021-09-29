Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası üyesi Abdullah Yavaş, toplantılara 2008'den beri ABD'den gelip katılıyormuş; uçak bileti faturası 700 bin doları geçti

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'na "Covid19" gerekçesiyle katılmayan üyesi Abdullah Yavaş'ın ABD'de yaşadığını ve toplantı için her ay Türkiye'ye geldiğini iddia ettiği bir yazı kaleme aldı. Aktaş, "Merkez Bankası PPK üyelerinden Abdullah Yavaş ABD'de yaşıyor ve her ay toplantı için Türkiye'ye geliyormuş. 2008'den beri... Görev süresi 2013 ve 2018'de iki kez uzatılmış ve 2023'e kadar devam edecek. Bugüne kadarki uçak bileti faturasının 700 bin doları geçtiği hesaplanıyor" dedi.

Aktaş, Yavaş'ın 2008'de çıkan mortgage krizi için ABD'den Merkez Bankası üyeliğine atandığını ifade ederek yazısında şunları aktardı:

"2008’den 2023’e kadar devam edecek bir görev. 2023’ün martında yeni bir uzatma olmazsa tabii ki...

2008 yılında gayrimenkulden kaynaklanan küresel bir kriz yaşandı; tamam. Abdullah Yavaş da bu konuda çok yetkin bir isim; kabul. İyi de o kriz geride kalalı çok oldu.

Hadi o yıllarda Türkiye’de böylesine yetkin, Yavaş’ın yerini doldurabilecek bilgi birikimine sahip biri bulunamadı diyelim. Bulunurdu da, hadi bulunamadı. İlk görevlendirmenin süresi 2013’te bittiğinde “Hizmetleriniz için teşekkür ederiz” denilemez miydi?

Ya ikinci uzatma? 2018’e geliyorsunuz ve bir beş yıl daha... Koskoca Türkiye’de, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nda görev yapacak bir akademisyen bulunamıyor mu yani?

Bu arada bazı toplantılarda yer alamayan Yavaş için açıklama metnine “görevde” yazıldığını gördük. Herhalde bu görevlendirmeyi Merkez Bankası yapmıyordu. Merkez Bankası, PPK üyesine ne görev verecek! Anlaşılan Yavaş, ABD'den gelememişti.

Abdullah Yavaş, geçen haftaki son toplantıya da Covid olduğu için ABD’den gelemedi ve katılamadı."