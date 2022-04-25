Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası şapkadan bir tavşan daha çıkardı

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, kredilere zorunlu karşılık uygulaması getirilmesinin daha önce hiç görülmediğini ifade ederek "Merkez Bankası şapkadan bir tavşan daha çıkardı" diye yazdı. Aktaş T24 yazarı Uğur Gürses'in düzenlemeye ilişkin "Kapıyı açık bırakıp pencerelere demir yaptırmak gibi olmuş sizin makro ihtiyati tedbirler.” söylemine atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Durumu bundan güzel özetleyen bir ifade herhalde olamazdı.

Ama ne yaparsınız ki kapı bir türlü kapatılamıyor, izin çıkmıyor buna!

Kapıyı kilitlemek bir yana, kapatmaya bile izin alamayanlar da kulağı tersten göstermenin de ötesine geçip böyle türlü türlü icatlarla kredileri pahalı hale getirmeye, kredi hacmini daraltmaya, bunu sağlamak suretiyle de enflasyonla ve cari açıkla mücadele etmeye çalışıyor.

Oysa o ilk düğmeyi doğru ilikleseydik; faizi artırmasak bile gereksiz yere indirmeseydik, yani kapıya şöyle sağlam bir kilit taksaydık, tüm pencerelere demir yaptırmaktan ve evin güzelliğini bozmaktan ve üstelik bunu çok daha maliyetli bir şekilde yapmaktan kurtulurduk"

Yazının tamamı için tıklayın