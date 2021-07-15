Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası'nın faiz açıklamasında hükümete; 'indirimi biz de çok isterdik ama yaptığınız zamlarla enflasyon yükseleceği için elimiz kolumuz bağlandı' denildi

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün toplanan Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararlarını bugünkü köşesinde değerlendirdi. Aktaş Merkez Bankası'nın PPK metninde faizleri aşağı çekme konusunda hükümete "İndirimi biz de çok isterdik ama sizin yaptığınız zamlarla enflasyon yükseleceği için elimiz kolumuz bağlandı!" mesajı verdiğini yazdı.

Aktaş Merkez Bankası'nın faiz artırımı isteyen piyasa ve faiz indirimi isteyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sıkıştığını ifade ederek şöyle yazdı:

"Ekonomik gerçekler faizde bir artışın gerektiğine işaret ediyordu ama diğer yanda da faize hep karşı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Üstelik Erdoğan bir süre önce faizin temmuz ya da ağustosta düşürülebileceği yolunda bir açıklama yapmış, genel yaklaşımından farklı olarak bu kez tarih vermişti. İşte Merkez Bankası bir anlamda piyasa ve Erdoğan arasında kaldı ve hareket etmemeyi tercih etti."

"Top hükümete atıldı"

Merkez Bankası'nın yaptığı faiz açıklamasında topu hükümete attığını belirten Aktaş, son dönemlerdeki zamların enflasyonu artıracağı düşüncesiyle TCMB'nin faiz artırmadığına işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası, dünkü açıklamasında faizi niye aşağı çekemediğinin izahını yaparken topu adeta hükümete attı ve bir anlamda 'Sizin enflasyonu artırıcı uygulamalarınız yüzünden faiz indirimine gidemiyorum' dedi.

Merkez Bankası bu çıkışıyla neyi mi kastediyordu:

'Yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ile açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar.'

Yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlarla kastedilen hiç kuşku yok ki haziranın son günü elektrik, doğalgaz ve LPG’ye gelen zamlardı. Elektrikte yüzde 15, doğalgazda konutlar için yüzde 12, sanayi için yüzde 20 olan zamlar fiyatların genel düzeyini yukarı çekecekti ve Merkez Bankası da buna işaret ederek 'Fiyatların yukarı gideceği açıkken ben nasıl faiz indirebilirim ki' diyordu."

Yazının tamamı için tıklayın