Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası gerçekleşmesi mucize ötesi bir deneye kalkıştı

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın döviz kurlarındaki yükselişi engellemek için döviz satışı yaparak piyasaya müdahale etmesini değerlendirdi. Aktaş, Merkez Bankası'nın hem dövizi, hem faizi tutmaya çalışarak yüksek enflasyon ortamında gerçekleşmesi "mucize ötesi" bir deneye kalkıştığını ifade etti.

"Merkez Bankası’nın net döviz rezervi eksideyken böyle bir adım atmasının anlaşılır tarafı yoktu" diyen Aktaş yazısında şöyle dedi:

"Kaldı ki, net rezerv artıda olsa bile faizi düşürürken döviz satmanın, döviz talep edenlere avantaj yarattığı çok basit bir gerçekti.

Önce dövizin pahalanmasına yol aç, sonra döviz pahalanmasın diye elindeki rezervi sat!

Bu politikayı uygulayanlar, iktisat fakültesinin birinci sınıfından öteye geçemez aslında. Dövize müdahalenin kılıfı da bir türlü olmuyordu üstelik. Dövizdeki aşırı oynaklığa karşı müdahaleye girişildiği söyleniyordu ama önceki günlerde çok daha büyük dalgalanmalar yaşanmıştı. Merkez Bankası o günlerde kılını kıpırdatmamıştı."