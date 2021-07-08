Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası faizi pas geçmek durumunda kalabilir

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü yazısında "Merkez Bankası faizi pas geçmek durumunda kalabilir" dedi. Enflasyon ve dövizde yaşanan durumların faiz artırımı gerektirdiğini dile getiren Aktaş, Merkez Bankası'nın faiz artırımı konusunda siyaset engeline takıldığını yazdı.

Aktaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon programında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla görüştüğünü ve faiz indirimi sinyali verdiğini hatırlatarak şöyle yazdı:

"Şunun şurasında temmuz toplantısına bir hafta bile kalmadı. Para Politikası Kurulu 14 Temmuz Çarşamba günü toplanacak ve bu ayın faiz kararını açıklayacak. Erdoğan'ın faizle ilgili görüşü yeni değil. Ancak bu kez tarih vermiş olması ilginç ve işte o tarihe geldik. Şu durumda Merkez Bankası haftaya nasıl bir karar alabilir; çarşamba günkü toplantıdan bir faiz indirimi bekleyebilir miyiz? Doğrusu bu yönde bir karar alınması hiç kolay değil. Hele hele son kur ve enflasyon göstergeleri değil faiz indirimi, faiz artırımı gerektirir yönde gelmişken..."

Aktaş, "Merkez Bankası'nın bağımsız karar almadığını bilmeyen mi kaldı?" diyerek şöyle devam etti:

"Artık öyle bir duruma gelindi ki, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı lafta bile yok gibi. Hiç kimse şöyle ağzını doldura doldura 'Merkez Bankası tabii ki bağımsızdır, dilediği gibi karar alır' demiyor, diyemiyor."

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