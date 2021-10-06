Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası 'enflasyonun yüzde 43.82'si beni hiç ilgilendirmiyor' diyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası duruşunu belirlerken çekirdek enflasyonu baz almasına ilişkin olarak "Merkez Bankası adeta "Faiz belirlerken bana TÜFE'nin yüzde 56'sı yeter" diyor. Ama gelecekte ya o yüzde 56'dan oluşan çekirdek de politika faizini zorlarsa ne olacak? Merkez'in yeni çekirdekler bulması ya da yeni yaklaşımlar geliştirmesi gerekiyor" dedi.

"Merkez Bankası'nın tercihi olan çekirdek enflasyon, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE”den oluşuyor" diyen Aktaş yazısında şöyle dedi:

"TÜFE’nin tümü yüzde 100. Çekirdek enflasyon olarak nitelenen ve TÜFE’den düşülen bir önceki paragrafta saydığımız ürünlerin payı ise yüzde 43.82.

Yani Merkez Bankası’nın söylediği de bu:

“TÜFE’nin yüzde 43.82'si beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor.”

Cümleyi şöyle de okuyabiliriz:

“Faiz belirlerken TÜFE’nin yüzde 56.18'i bana yeter.”

Ne diyelim, şahane bir yaklaşım!"