Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası aramıza dön; OVP'ye bak, enflasyonda yüzde 5 mi kaldı!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu Toplantısı (PPK) metnindeki ifadeleri köşesinde değerlendirdi. Aktaş, Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Orta Vadeli Plan'da (OVP) açıklanan hedeflere paralel olmadığını ifade etti. Aktaş, "Merkez Bankası aramıza dön; OVP'ye bak, enflasyonda yüzde 5 mi kaldı!" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Para Politikası Kurulu açıklamalarının en uzun ömürlü ifadesidir; pek popülerdir, gözdedir, bu yüzden değiştirmeyiz:

'TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar...'

Belli ki orta vadeli programa bu konuda da pek bakılmamış ya da bu program pek önemsenmiyor!

OVP’ye göre enflasyon hedefi 2022 için yüzde 9.8, 2023 için yüzde 8, 2024 için ise yüzde 7.6.

Yüzde 5 gibi bir hedeften söz eden yok artık. Bir tek Merkez Bankası bu hedefe sadık.

Gerçi ne olacak ki, kağıt üstünde kaldıktan sonra ha yüzde 5 denmiş, ha yüzde 1 ya da 2!"