Dünya yazarı Aktaş: Mart ayında çift haneli enflasyon artışı bizi bekliyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, üst üste zam gelen akaryakıt fiyatlarının bundan sonraki dönemde sabit kalması durumunda mart ayı TÜFE hesabını tek başına 1.07 puan artıracağını ifade ederek "Savaşın etkileri; bu çerçevede enerji ve gıda maddelerindeki fiyat artışları ve kur artışı... Toplayın üst üste; martta bizi sanki yine çift haneli enflasyon bekliyor" dedi.

Aktaş," İlginç bir tesadüf, akaryakıttan şu aşamada gelen etki tek başına mart oranının yüzde 1.07 artması demek; geçen yılın mart ayındaki TÜFE artışı ise yüzde 1.08. Yani geçen yılki toplam artışı bu yıl yalnızca akaryakıtla yakalamış durumdayız" ifade etti. Aktaş, akaryakıt zammının diğer ürünlerin fiyat artışında da etkili olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Diğer mal ve hizmetlere akaryakıt zammı yüzünden ne kadar yansıma olur dersiniz?

Akaryakıt zammından diğer mal ve hizmet fiyatlarına geçişkenliğin ne boyutta olduğunu somut olarak ölçmek mümkün değilse de bir geçiş, bir yansıma olduğu ortada. Bunu her alışverişte görüyor ve yaşıyoruz zaten.

Dolayısıyla akaryakıta gelen ve şu aşamada TÜFE’ye doğrudan 1.07 puan yansıyacak olan etki, dolaylı olarak istisnasız tüm mal ve hizmetlerin fiyatını da yukarı itecek.

Ama bir kez daha vurgulayalım; akaryakıta yeni zamlar gelmezse ya da hükümet gidişatın ne kadar vahim olduğunu görüp fiyatları aşağı çekecek şekilde bir düzenlemeye gitmezse"

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