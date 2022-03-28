Dünya yazarı Aktaş: Mart ayı enflasyon artışı yüzde 9-10 arasında olacak

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, mart ayı enflasyon oranına ilişkin yaptığı hesaplamayı köşesinde aktararak "Motorine yüzde 37 ile 2003'ten bu yana en yüksek aylık zam geldi. Bu oran enflasyonu rekora taşıyabilirdi; ancak kur artışı görece yavaş olunca denge sağlandı. Motorin yukarı çekti, kur tuttu; böylece mart ayı TÜFE artışı yüzde 9-10 aralığına sıkıştı. Yüzde 9'un çok altı da, yüzde 10'un çok üstü de şaşırtıcı olur." dedi.

Aktaş enflasyon oranına ilişkin olarak "Tüketici fiyatlarının mart ayında artı-eksi en fazla 1 puanlık sapmayla yüzde 9.5 dolayında artmasını bekliyorum. Yani artış yüzde 8.5’e kadar da inebilir, 10.5’e kadar da çıkabilir. Alt ve üst sınırı biraz yaklaştırmak için sapmayı 0.5 puana indirebiliriz; bu durumda aylık artış yüzde 9-10 aralığında gelecektir. Mart ayı artışının yüzde 8.5 olması halinde yıllık TÜFE artışı yüzde 66’ya yaklaşacak. Aylık artışın yüzde 10.5’e ulaşması durumunda ise yıllık artış yüzde 69’u bulacak. Yani mart sonunda yıllık TÜFE artışını yüzde 66-69 arasında göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Aktaş akaryakıtın TÜFE'ye olan etkisini ise "Benzindeki zam yüzde 26’yı, motorindeki yüzde 37’yi, otogazdaki yüzde 20’yi buldu. Bu zam oranları söz konusu ürünlerin ağırlıklarına uygulandığında benzin mart enflasyonuna 0.38 puan, motorin 0.75 puan, otogaz ise 0.27 puan etki yapıyor. Yani akaryakıt tek başına TÜFE’yi 1.40 puan etkiliyor. Bir başka ifadeyle TÜFE’deki akaryakıt dışında hiçbir mal ve hizmetin fiyatı değişmese bile mart enflasyonu yüzde 1.40 olacak. " değerlendirdi.

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