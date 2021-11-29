Dünya yazarı Aktaş: Madem kasım ayında yeni politika uygulamaya başlayacaktık, açıklanan OVP şaşırtmaca mıydı?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni uygulanan ekonomi modelinin 19 yıldır hazırlığının yapıldığını söylemesini değerlendirerek "Madem kasım ayında yeni bir politika uygulamaya başlayacaktık, daha bu yılın eylül ayında açıkladığımız 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan son orta vadeli program bir şaşırtmaca mıydı?" diye sordu.

Aktaş, Orta Vadeli Plan'nda (OVP) açıklanan döviz kuru tahminlerini hatırlatarak "OVP’ye ortalama kur tahmini olarak 2022 için 9.27, 2023 için 9.77, 2024 için 10.27 yazıldı. Düşünün, bu tahminler daha üç ay önce yapılmış. Oysa dolar kurunun şimdiden 13’ü aştığını ve 12-13 arasında dengelenir gibi olduğunu görüyoruz" dedi.

Aktaş yazısında şunları kaydetti:

"Diyelim bu program için 19 yıldır hazırlık yapılıyordu. Sahi bu hazırlığı kim ya da kimler yapıyordu? Ayrıca ekonomi hangi aşamaya geldi ki siz yeni bir ekonomik sisteme geçmeyi uygun buldunuz. Yani zamanlamayı ta başta mı 2021 sonu olarak belirlemiştiniz, yoksa bazı göstergeler bir anlamda şimdi olgunlaştığı için mi geçiş bugünlere denk geldi?"