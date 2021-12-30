Dünya yazarı Aktaş: Kur korumalı mevduatta hesap üçer aylık dönemler için açılırsa birikimli faiz yüzde 18'i aşıyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, kur korumalı TL mevduatta bir yıllık faiz üst limitinin yüzde 17 olduğunu ancak hesabın 3'er aylık periyotlarla açıldığı taktirde 1 yılın sonunda yüzde 18,27'lik faiz getirisi elde edildiğini yaptığı hesaplamayla aktardı. Aktaş "Hesap üçer aylık dönemler için açılırsa birikimli faiz yüzde 18'i aşıyor" diyerek yaptığı hesaplamayı şöyle aktardı:

"Peki yıllık faizi yüzde 17’nin üstüne çıkarmak nasıl mümkün olacak?

Bu soruya yanıt vermeden, faizin tüm yıl boyunca yüzde 17 düzeyinde sabit kalacağını varsaydığımızı belirtelim.

Yani diyelim Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 14’te sabit tutuldu, Maliye Bakanlığı da tavan oran olarak artı 3 puanı değiştirmedi ve dört çeyrek boyunca yüzde 17’lik oran korunmuş oldu.

Bugün yüzde 17’den bir yıl vadeli hesap açtıran, bir yıl sonra bu oranı gelir hanesine yazacak. Bir kez daha vurgulayalım; bu hesaplamalar kur artışının faizden düşük kaldığı varsayımına dayanıyor.

Ama hesabı bir yıl vadeli değil de daha kısa vadeli açtırırsanız ne olur?

İlk çeyrek olarak niteleyebileceğimiz 92 günün sonunda yüzde 4,285 faiz geliri elde edersiniz, yani anapara 104.285 liraya çıkar.

Bu tutar yine yıllık yüzde 17 faizle bir üç ay daha yatırıldığında altıncı ayın sonunda para 108.754 liraya yükselir. Aynı şekilde devam edildiğinde dokuzuncu ay sonundaki tutar 113.414 lira, yıl sonundaki tutar da 118.274 lira olur.

Böylece bir yıl vadeli hesap açıldığında yüzde 17 faiz alınabilirken, üçer aylık gidilmesi halinde bir yılın sonunda yüzde 18.27’lik faiz geliri elde edilir."

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