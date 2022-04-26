Dünya yazarı Aktaş: Kur korumalı mevduatın bir aylık kur yükü 19,6 milyar liraya ulaştı

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, " KKM'de 21 Nisan'a kadar oluşan kur farkı yükü 19.6 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın 14.8 milyarı 8 Nisan'a kadar ödendi. Hazine ve Merkez Bankası'na mevcut gidişata göre artık daha az yük binecek. Çünkü hesapların açılışındaki kur ile vade bitimindeki kur arasında artık başlangıçtaki kadar fark yok." diye yazdı.

Aktaş, kur korumalı mevduat hesaplarını gün gün hesapladıklarını belirterek "Bu üç aydaki kur artışından çeyrek bazında yüzde 4.25 olan faizi düşüp kalan tutarı anaparaya uygulayarak kur farkı yükünü bulduk. Dolayısıyla 19.6 milyar lira bir ortalama hesaba dayanmıyor. Buradaki tek varsayım hesapların tümünün üç ay olduğu. TL cinsinden açılan hesaplarda mart sonuna kadar oluşan 13.6 milyar liralık kur farkı ile mart ayında gerçekleşen ve bütçede yer alan 11.7 milyar liralık ödemeyi kıyaslayarak toplam hesapların yaklaşık yüzde 85-86’sının üç ay vadeli olduğunu da varsayabiliriz." dedi.

Aktaş, KKM hesaplarında aralık ayının ilk 3 haftasında oluşan kur farkının 13,6 milyar lira olduğunu ancak ocak ayının ilk 3 haftasında bu yükün 2,4 milyar liraya indiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Gün bazındaki tutarla ağırlıklandırıldığında aralık ayındaki hesapların 12 liralık dolar kurundan açıldığı ve üç ay sonraki kurun 14.80 olduğu görülüyor.

Ocak ayının ilk üç haftasında ise açılıştaki kur artık 13.57 düzeyinde. Üstelik bu hesapların üç ay sonra dolduğunu varsaydığımız dönemdeki kapanış kuru da 14.69’a inmiş durumda."

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