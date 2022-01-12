Dünya yazarı Aktaş: Kur korumalı mevduata katılım ciddi bir tutar olsaydı, tören düzenlenirdi, tören!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, kur korumalı mevduata katılımın 100 milyar lirayı aştığı yönünde açıklamaların "ayak üstü" yapıldığını ifade ederek "Ciddi bir tutar olsaydı, tören düzenlenirdi, tören!" ifadelerini kullandı.

Kur korumalı mevduat uygulamasına katılımın 100 milyar TL üzerinde açıklandığını hatırlatan Aktaş "100 milyar gerçekten aşılmış olsa bile bu önemli bir tutar mı? Bankalarda yaklaşık 5 trilyon lira mevduat var. 100 milyar dediğiniz tutar, toplamın yalnızca yüzde 2’si! Bu mu yani yoğun ilgi!"

"Resmi veriler lafla açıklanmaz" diyen Aktaş şunları söyledi:

"Bu tür açıklamalar ancak bilgi verme amacıyla yapılabilir, sonrasında bu verileri kayıtlarda görmemiz gerekir.

BDDK ve Merkez Bankası’nın web sayfalarında mevduatla ilgili her tür detay var ama bu sayfalarda bugüne kadar kur korumalı mevduat ve TL’ye geçişe ilişkin tek bir sayı yer almadı. Bu veriler tüm detaylar kapsanarak web sayfalarında ilan edilmelidir."

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