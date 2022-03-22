Dünya yazarı Aktaş: Kur korumalı mevduat bu gidişle Hazine'yi fena sarsacak

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, kur korumalı mevduatın Hazine'ye getirdiği yükün hükümet tarafından önemsenmediğini vurgulayarak "Bu gidişle KKM Hazine’yi fena tutacak, fena sarsacak; şimdilik o ikinci planda, özellikle Hazine açısından. Döviz artmasın, dövizin artması önlensin yeter! Bunun maliyeti mi, kimin umurunda?" diye sordu.

Aktaş, vadesi bu hafta dolacak olan kur korumalı mevduat hesaplarının başka alternatiflere yönelmeyeceklerini yazdı. Aktaş, bankalardaki mevduat faizinin yüzde 16-17 dolayında olduğunu, kur korumalı mevduatta ise yüzde 17 sabit faiz olduğunu hatırlatarak " 'TL'den çıkıp döviz alayım deseniz, bu sistemde zaten dövizdeki artış kadar para kazanıyorsunuz." dedi.

Aktaş şöyle devam etti:

"Şu durumda ne yaparsınız? Yapılacak belli değil mi; kur korumalı hesaba devam!

Zaten son dönemde banka mevduat faizlerin kur korumalı mevduat faizinin bile altına inmesinin, üstelik bu hesaplardan stopaj kesildiği için net getirinin KKM faizinin altında kalmasının artık nasıl oluyorsa bir şekilde sağlanması, KKM’den kaçış olmasını engellemeye dönük gibi görünmüyor mu?

Hele hele KKM uygulamasında politika faizinin 3 puan üstüyle sınırlanan tavan faiz biraz esnetilir ya da başka avantajlar da söz konusu olursa kim tutar KKM’yi!"

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