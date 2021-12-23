T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dünya yazarı Aktaş: Kur korumalı hesapta anaparadan olma riski de var

"Kur korumalı hesaptan vadeden önce para çekilmesi halinde anaparayı eksik almak bile söz konusu olabilecek"

23 Aralık 2021 08:09

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, yeni açıklanan kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına ilişkin olarak "Kur korumalı hesapta anaparadan olma riski de var" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Aktaş "Hesap kapatma tarihindeki kur, eğer hesap açılan tarihteki düzeyin altına inmişse anapara eksik ödenecek" dedi.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önceki gün yaptığı açıklamadaki bir cümle, bu hesaplarda anapara kaybının bile söz konusu olabileceğine işaret ediyor." diyen Aktaş yazısında şöyle dedi:
 
"Tüm mevduat hesaplarında olduğu gibi; yani TL ya da döviz tevdiat hesaplarında olduğu gibi kur korumalı hesapta da vadeden önce para çekilmesi ve vadenin bozulması halinde faiz hakkı ortadan kalkacak. Bu gayet normal. Ancak sonrası önemli...

Kur korumalı hesaptan vadeden önce para çekilmesi halinde anaparayı eksik almak bile söz konusu olabilecek.

Bakanlığın açıklamasında hesabın vadeden önce kapatılması durumunda faiz hakkının ortadan kalkacağı belirtildikten sonra aynen şöyle deniliyor:

'Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.' "

kur korumalı TL mevduatAlaattin Aktaşana para
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24