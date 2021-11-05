Dünya yazarı Aktaş: Kur artışına dayalı enflasyonla mücadele yürütüldüğü sürece fiyat artışından kaçış yok

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, üretici fiyatları ve tüketici fiyatları arasındaki farkı değerlendirdiği yazısında "üretici fiyatlarındaki artışta sona gelinmedi. Hatta artış hız kazanarak devam edebilir" dedi. Aktaş, "Siz 'Kur artışına dayalı enflasyonla mücadele programı' yürüttüğünüz sürece bu artıştan kaçış yok, yıllık ÜFE’de bir süre sonra yüzde 50 sınırı da aşılabilir." ifadelerini kullandı.

Üretici fiyatlarının yukarı seyrettiği bir ortamda tüketici fiyatlarının düşmesinin beklenemeyeceğini ifade eden Aktaş yazısında şöyle dedi:

"Elbette gün gelecek üretici fiyatları artık artmaz olacak ve yataya dönecek. Belki yavaş yavaş gerileme de görülecek. Ama iki endeks arasında üçte biri bulan bu devasa fark bir şekilde fiyatlara, yani tüketici fiyatlarına belli ölçüde de olsa yedirilecek. Bunun anlamı da açık; tüketici fiyatları artmaya devam edecek. "