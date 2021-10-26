Dünya yazarı Aktaş: 'Kur artınca ihracat artacak' diyenler ya yanılıyor ya da toplumu yanıltmak istiyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "değişmeyen ezberlerden biridir: 'Kur artınca ihracat da artar...' Meğer pek de öyle değilmiş. Sepet kur 2017'den sonra tırmanışa geçti ama ihracat kur artışına ayak uyduramadı ve aradaki makas hızla açıldı." dedi. Aktaş, 2016'ya kadar ihracat ve ithalatın sepet kurla paralel şekilde gittiğini ancak 2017'de ayrışma başladığını ve bu ayrışmanın 2018'de daha da açıldığını ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Sepet kur tırmanışa geçiyor; ihracat ve ithalat ise aşağıdan yukarıyı seyreder pozisyonda dövizi izliyor.

Sepet kurda son dört yıldır müthiş bir tırmanış var.

2006’da 100 olan sepet kur endeksi 2016’da 196’ya çıkmış. Endeks, bu yılın ağustosu itibarıyla son bir yılda ise 539’u bulmuş. Eylül ve ekimdeki hızlı artışı hesaba katmadık. Kuşku yok ki son iki aydaki hareketle birlikte sepet kur endeksi çok daha yukarılara gitmiştir. Eylül ve ekimi hesaba katmamamız, dış ticarette de bu ayların henüz açıklanmamasından kaynaklanıyor; kıyaslamayı aynı dönemlerle yapabilelim istedik.

Durum bu! Hani kur artınca ihracat da artıyordu?

Şu durumda ya bu veriler yanlış ya 'Kur artınca ihracat artacak' diyenler yanılıyor ya da bunu söyleyenler toplumu yanıltmak istiyor.

İyi de insan döne döne aynı görüşü dile getirirken bir kez olsun verilere bakmaz mı?"