Dünya yazarı Aktaş: Konut fiyatlarını yabancı talebinin tırmandırdığını sanmak büyük yanılgı; temel sorun maliyet artışı

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, artan konut fiyatlarına ilişkin olarak "Konut fiyatlarını yabancı talebinin tırmandırdığını sanmak büyük yanılgı. Yabancı payı hiçbir dönem yüzde 5'i bile bulmadı. Temel sorun belli; maliyet artışı. İnşaat maliyetlerinde son bir yılda meydana gelen artış yüzde 90'ın üstünde. Bu şartlar altında konut fiyatlarının artmaması mümkün mü?" dedi.

Aktaş, satılan her 100 konutun sadece 5'inin yabancıya gittiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"2019 yılında konut fiyatları yüzde 10 artmış. Konut maliyetindeki artış da hemen hemen aynı düzeyde, yüzde 10.8. O yıl satılan konutların yüzde 3.4’ünü yabancılar almış.

2021’e gelelim... Yabancılar geçen yıl satılan konutların da yüzde 3.9’unu almış. Yani toplamdaki pay pek değişmemiş, 2019’a yakın. Ama diğer yandan 2021’de inşaat maliyetleri yüzde 68, konut fiyatları ise yüzde 60 artmış.

Söz konusu iki yılda yabancı payı neredeyse aynı; ama maliyet ve fiyat artışı yüzde 10’ardan yüzde 60’lara çıkmış.

Demek ki yabancıların alımı konut fiyatlarını sanıldığı ya da iddia edildiği gibi pek fazla etkilemiyormuş.

Sorun belli; maliyet artışı. Konut fiyatları ve inşaat maliyetlerinin yıllık bazda nasıl paralel bir artış sergiledikleri tabloda çok açık bir biçimde görülüyor. 2021 yılı başından bu yana olan dönemde her ay maliyetler de artıyor, konut satış fiyatları da...

Maliyetlerdeki artış hız kesmediği sürece konut fiyatlarındaki artışı yavaşlatmak da mümkün olmayacak."

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