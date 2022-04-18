Dünya yazarı Aktaş: KKM; ekonominin temeline yerleştirilen dinamit!

Dünya gazetesi yazar Alaattin Aktaş, "KKM: Ekonominin temeline yerleştirilen dinamit!" başlıklı yazısında kur korumalı mevduat hesaplarındaki esas riskin, uygulamanın sona erdiğinde ortaya çıkacağını yazdı. Aktaş "KKM'nin bir dizi sakıncası ve eleştirilecek yönü var. Ancak asıl büyük tehlike bu uygulama sona erdiğinde yaşanacak. O gün geldiğinde KKM'den çıkan para dövize yönelirse ne yapılacak, bunu önlemek mümkün olacak mı?" dedi.

Aktaş yazısında şunları kaydetti:

"Kur korumalı mevduat uygulamasına dönük bir dizi eleştiri var. Bu eleştirileri birkaç başlıkta toplamak mümkün:

- Bu uygulama kapsamında Hazine’den ödeme yapılması Anayasa’ya aykırıdır.

- Bu uygulamayla Türk parası, başka paralara endeksli hale getirilmiştir.

- Hazne ve Merkez Bankası’ndan yapılan ödemeler uygulamadan yararlanan kişilere tüm Türkiye’den servet transferi anlamına gelmektedir.

- Hesap sahiplerine dönük bu fark ödemesi çok daha önemli ve ülke yararına alanlarda kullanılabilir.

Bunlar, bugünlerde dile getirilmekte olan haklı eleştiriler. Ama doğrusu söz konusu uygulamanın sona erdiği zaman yaşanması çok muhtemel dövize hücumun yaratacağı tahribatın yanında bugünkü ekonomik olumsuzluklar hiç kalır. Uygulamanın Anayasa’ya aykırılığı ve servet transferi yönü tabii ki her zaman için sorun. Ama örneğin bütçeden ve Merkez Bankası’ndan yapılan ödemelerin ekonomiye verdiği zarar, o gün geldiğinde yaşanacakların yanında çok önemsiz kalacak."

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