Dünya yazarı Aktaş: İstihdam 3 yılda 490 bin arttı; yüzde 2'yi bile bulmuyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik verilerini değerlendirdi. Aktaş, istihdamda 3 yılda 490 bin artış olduğunu ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Bu yılın eylülündeki istihdam 29.3 milyon kişi. Bir yıl önceye göre 2.2 milyondan fazla artış var ama 2020 istihdamın dip yaptığı bir yıldı, bu gerçeği göz ardı etmemek durumundayız. Dolayısıyla doğru ve sağlıklı sonuç verecek kıyaslama için anormal bir yıl olan 2020’yi değil, daha normal yılları ölçü almak gerekir.

Örneğin 2018'i... Söz konusu yılın eylül ayındaki istihdam 28.8 milyon. Aradan üç yıl geçmiş, bu yılki istihdam 29.3 milyon. Yani üç yılda 490 bin kişilik istihdam artışı olmuş.

Üç yılda, yani 36 ayda 490 bin kişilik bir artıştan söz ediyoruz. Yüzde 2'yi bile bulmayan bir artıştan"