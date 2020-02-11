Dünya yazarı Aktaş: İşsizlik tüm yılların rekorunu kırdı

Dünya gazetesi yazarı Alaatin Aktaş, dün açıklanan işsizlik rakamlarını yorumladı. Aktaş, “2019 yılında işsizlik oranı yüzde 13.7 oldu. İşsizlik daha önce en yüksek düzeye yüzde 13.1 ile 2009 yılında çıkmıştı. Yeni ekonomi programında geçen yılki işsizlik oranı yüzde 12.9 olarak tahmin edilmişti. Yeni ekonomi programının açıklandığı 30 Eylül’de bu tahmini tutturmanın mümkün olmayacağı zaten belliydi.” düşüncesini dile getirdi.

Aktaş, “2020-2022 dönemini kapsayan programda bu yılki işsizlik yüzde 11.8 olarak öngörülür. Söz konusu programa göre işsizlikte 2021 ve 2022 hedefleri ise yüzde 10.6 ve yüzde 9.8. İşsizlikte bu yıl 2016, 2017 ve 2018 düzeyine bile inemeyeceğimizi kabul etmiş durumdayız. Ama en azından 2019'dan daha iyi bir yıl yaşayacağımızı öngörüyoruz.” görüşünü savundu.

Aktaş, “İşsizlikle ilgili verileri mevsimsellik etkisi nedeniyle yatay, yani önceki yılların aynı aylarıyla kıyaslamak gerekiyor. Böyle bakınca önceki yıllara göre belirgin artış olduğu ortada. Bardağın dolu tarafını görme çabasıyla dikey, yani önceki aylara göre kıyaslama yapıldığında işsizlikte bir azalma yaşandığı tabii ki söylenebilir. Ama azalan bu işsizlik oranı bile hala geçen yılların çok üstünde bulunuyor." ifadesini kullandı.

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