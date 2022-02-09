Dünya yazarı Aktaş: İki aydır yatay giden dövizin yayı fazla gerildi, aman dikkat!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Yaklaşık iki aydır yatay giden dövizin yayı fazla gerildi, aman dikkat!" ifadelerini kullandı. Aktaş, dün açıklanan finansal araçların reel getiri oranlarının düşüklüğüne dikkat çekerek "Tasarruflar da bir süredir köşeye sıkıştırılmış kedi gibi. Şimdilik tutuyorsunuz tutmaya da bir süre sonra saldırı kaçınılmaz olacak. Su akacak, yolunu bulacak. Tasarruf sahibini hapsettiğiniz bent yıkılacak. Dikkat edin yay fazla gerilmeye başladı. Yayı ne kadar gererseniz ok o ölçüde ileri fırlar" dedi.

Aktaş, kur korumalı mevduata ocak ayında giren yatırımcıların nisanda ilk vadelerinin dolacağını hatırlatarak şöyle dedi:

"Kur korumalı mevduat hesabını tercih edenlerin eline nisanda muhtemelen yalnızca yüzde 4 dolayında faiz geçecek.

Dövizdeki mevcut seyir öyle görünüyor ki en azından nisana kadar korunmaya çalışılacak. Nisanda açıklanacak yüzde 25 dolayındaki üç aylık enflasyon karşısında vatandaş yüzde 4 faize razı olup kur korumalı hesapta durmayı sürdürecek mi?

TL’de kalmak böylesine cezalandırılınca döviz talebi kaçınılmaz olabilir. Dövize olan talep çığ gibi gelmeye başladı mı bu çığın önünde her gün milyar dolarlık satış yapılsa bile durulamaz.

O yüzden bir kez daha tekrarlayalım; 4 Nisan’da açıklanacak enflasyon oranlarına ve sonrasında olacaklara dikkat!"

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