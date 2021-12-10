Dünya yazarı Aktaş: İhracat sepet kur artışına ayak uydurabilseydi ihracat ekimde 471 milyar dolar olurdu

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, yüksek kurun ihracatı artıracağı tezine ilişkin köşesinde "İhracat ile sepet kur endeksini karşılaştırdığımızda ortaya çıkan tablo şu: İhracat sepet kur artışına ayak uydurabilseydi bu yılın ekiminde yıllık 216 milyar dolar değil, tam 471 milyar dolar olurdu." dedi.

Aktaş Türkiye'nin üretim için ithalata bağımlı olduğunu ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Diyelim üretim belli bir tempo yakalamış gidiyor ve kur artınca ihracat da ivme kazanacak.

Bu da yeterli olmuyor ki. Üretiminizin yüksek kurdan fazla etkilenmemesi gerekiyor.

Pahalı döviz, üretimi de pahalı hale getiriyorsa değişen pek bir şey yok.

Oysa Türkiye üretimde çok ciddi ölçüde ithalata bağımlı bir ülke. Üretmek için ithalat yapmak zorundayız. Üstelik bu durum sanıldığı gibi yalnızca sanayi üretimi için de geçerli değil. Tarım için gerekli gübrenin bile bir kısmını ya ithal ediyoruz ya da döviz kurundan çok etkilenecek bir şekilde üretiyoruz."