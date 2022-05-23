Dünya yazarı Aktaş: Hazine öyle bir borçlanma stratejisi gütmüş ki faiz yükü 5 ayda 1,3 trilyon lira artmış

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Hazine'nin iç borç faiz ödemesinin ilk 5 ayda 1,3 trilyon lira arttığını ifade ederek "Daha geçen aralık ayında ödenecek toplam faiz şimdiki düzeye göre bakıp söylersek hiçbir şey değil, 'Yalnızca 795 milyar lira'. Aradan beş ay geçiyor, mayısa geliyoruz, ödenecek faiz tam 1.3 trilyon lira artmış ve 2.1 trilyona yaklaşmış. Aralıktan mayısa tam yüzde 158 artış. Bu dönemde anapara yükümlülüğü ne kadar artmış? Yüzde 14 oranında 188 milyar lira. Anapara 188, faiz 1.3 trilyon lira artış göstermiş" diye yazdı.

Aktaş, "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Haznesi öyle bir iç borçlanma stratejisi gütmüş, gütmek durumunda kalmış ki, faiz yükü beş ayda, yalnızca beş ayda 1.3 trilyon lira artmış" diyerek şöyle devam etti:

"Şimdi herkes şapkayı önüne koyup düşünsün, kendine göre bir hesap yapsın!

- Biz doğru dürüst bir ekonomi politikası izleseydik...

- Enflasyonu düşüreceğiz diye enflasyonun yükselmesine yol açacak şekilde faizi indirmeseydik...

- Faizi indirdiğimiz için Hazine’nin daha yüksek faizle ve dövize ve TÜFE’ye endeksli borçlanmasına yol açmasaydık...

- Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin elini böylesine zayıflatmasaydık...

Ne mi olurdu?

Hani o beş ayda 1.3 trilyona yakın faiz yükü artışı var ya, o tutar en fazla 200 milyar olurdu."

Yazının tamamı için tıklayın