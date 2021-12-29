Dünya yazarı Aktaş: Hazine’nin daha fazla ödeme yapmasına yol açacak bu tavan faizi getirmenin mantığı nedir?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, kur korumalı TL mevduatta tavan faiz oranının kurlardaki olası artış durumunda Hazine'nin yükünü artıracağını ve bankaların işine geleceğine işaret ederek "Birilerinin izah etmesini bekliyoruz. Kur artışının faizden yüksek olması durumunda Hazine’nin daha fazla ödeme yapmasına yol açacak bu tavan faizi getirmenin mantığı nedir?" diye sordu.

Aktaş tavan faizin Hazine'ye getirdiği yükü şu şekilde anlattı:

"Kur korumalı mevduata faiz tavanı getirmek kimin lehine bir durum yaratır?

Bankaların mı, evet; çünkü faiz konusunda (mevcut durumda) yüzde 17’nin ötesine geçemeyen banka faiz yükünü sınırlamış oldu, daha yüksek ödeme gerektiğinde bu Hazine tarafından yapılacak.

Hazine’nin mi, tabii ki hayır; tam tersine Hazine’nin olası kur artışının yüksekliği karşısındaki yükü daha da artacak.

Varsayalım tavan faiz yok. Bankalar kur korumalı mevduatta yüzde 14’ten az olmamak üzere diledikleri faizi uygulayabiliyor. Rekabetten dolayı da faiz yüzde 17’nin üstüne çıkmış.

Faiz yüzde 17, örneğin kur artışı yüzde 30 ise Hazine’ye binecek yük 13 puan.

Faiz yüzde 20, kur artışı yüzde 30 ise Hazine’ye binecek yük 10 puan.

Faiz yüzde 25 ise Hazine’ye binecek yük yalnızca 5 puan."

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