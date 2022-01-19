Dünya yazarı Aktaş: Geçmişte faizi enflasyon artsın diye mi yükselttik?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Faizin inmesi enflasyonu aşağı çekecekse, tersi olduğunda, yani faiz arttığında enflasyon da artacak demektir. Öyleyse geçmişte faizi enflasyon artsın diye mi yükselttik?" dedi. Aktaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" söyleminin yeni çıkmadığını ifade ederek "Geçmiş yıllardaki faiz artışlarını nasıl izah edeceğiz?" diye sordu.

Aktaş, Merkez Bankası'nın enflasyona karşı faiz artırdığı son 10 yıldaki bazı para politikası kararlarını hatırlatarak köşesinde şunları dedi:

"13 Eylül 2018: Rahip krizi tırmanmakta ve kuru tutmak mümkün olmamaktadır. Merkez Bankası temmuz ve ağustos toplantılarında faize dokunmaz. Ama bunun acısı fena çıkar. 13 Eylül toplantısında faizi tam 6.25 puan yükselterek yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltmek kaçınılmaz hale gelir. Bu, Merkez Bankası faizinde görülmüş en yüksek orandır. Faizi yüzde 24’e çıkaran Merkez Bankası “Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir” şeklinde bir açıklama yapar.

18 Mart 2021: Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla da sonuçlanan toplantıya. PPK haftalık repo ihale faiz oranını yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltti. Toplantı açıklamasında da daha önceki açıklamalara benzer şekilde 'İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir' denilerek parasal sıkılaştırmaya gidildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Başkan Murat Çetinkaya için faizi indirmeye yanaşmadığı gerekçesiyle ne demişti: “Laf dinlemiyor adam!”

Yani Merkez Bankası başkanları için ölçü adeta belliydi: “Laf dinlemeleri gerekiyordu.”

Peki şimdi sıraladığımız bu faiz artışlarını nasıl yorumlayacağız?

Faizi artıran başkanlar demek ki o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayını aldı.

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