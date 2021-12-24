Dünya yazarı Aktaş: Fiyatların bünyesine zehir girdi bir kere; öyle kolay kolay çıkmayacak

Dünya gazetesi yazar Alaattin Aktaş, kur korumalı TL vadeli mevduat uygulamasının dolar kuru 18 lirayı aştıktan sonra devreye alındığını, bu süre içinde dolar kaynaklı artan fiyatların kolay kolay gerileyemeyeceğini ifade etti. Aktaş, yüksek kur fiyatından mal alan tüccarların şimdiki kur seviyesinden zararına satış yapamayacağına işaret ederek "Dövizin hızlı çıkıştan sonra gerilemesi bizi psikolojik olarak çok rahatlattı, düzey olarak da bir ay önceye dönmüş olduk. Ama dedik ya fiyatların bünyesine zehir girdi bir kere ve öyle kolay kolay çıkmayacak" dedi.

Aktaş, "Merkez Bankası faizi düşürüldüğünde dövizin yükseleceği gün gibi ortadayken bu indirimde ısrar edildiği gibi, kur yükseldiğinde de maliyetlerin tırmanacağı bilindiği halde bu duruma niye göz yumuldu?" diye sorarak yazısında şöyle dedi:

"Biz bu operasyonu dolar 12-13 liradayken, hatta daha da düşükken yapsaydık daha iyi değil miydi?

Daha da önemlisi, böylesine bir operasyona gerek kalmayacak şekilde davranmak çok daha iyi değil miydi? Yani Merkez Bankası faizine dokunmamak...

'Vardır bir bilinen' diyelim ve geldiğimiz duruma bakalım. Şimdi bu son operasyonla dövizi düşürdük düşürmeye ama...

Bir kere fiyatlar düşmedi ve düşmesi de en azından kısa vadede beklenmiyor.

İkincisi bu uygulama çok talep görse, yani yüklü miktarda KKM hesabı açılsa, döviz de önümüzdeki aylarda özellikle dışsal etkenlerle yeniden artışa geçse Hazine’ye hiç hesapta olmayan bir yük binmeyecek mi? Bu durum, sosyal medyadaki benzetmeyle ifade edersek, 'Zengin gencin bedelli askerliğe gitmesi sırasında mahalledeki fakir gençlerin askere gidecek olana destek amacıyla yol parası toplamaları' gibi bir durum değil mi?"