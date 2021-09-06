Dünya yazarı Aktaş: Fiyatlar üstündeki baskısı hafiflemedikten sonra ne anladık biz kurun geriliyor olmasından

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, köşesinde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) arasındaki yüzde 30'u bulan farkı değerlendirdi. Aktaş, söz konusu farkın 2003'ten bu yana sadece 4 yılda yüzde 10'u aştığını ifade ederek yazısında şöyle yazdı:

"Yİ-ÜFE hız kesmeden artmaya devam ediyor. Artmaya da devam edecek gibi görünüyor. Eylül ayı başından geçerli olmak üzere sanayide kullanılan doğalgaza gelen yüzde 15 oranındaki zam bu artışın kolay kolay durmayacağının habercisi zaten.

Hem Yİ-ÜFE'nin detayında enerji zamları çok dikkat çekici boyutta. Enerji grubunda aylık artış yüzde 9.77, yıllık artış ise yüzde 59.39 düzeyinde.

Sanayici kullandığı enerjiyi böylesine yüksek zamla alıyorken, bu zammı üretip sattığı ürünün fiyatına yansıtmadan çarkı döndürebilir mi?

Hemen hemen her ay yenilediğimiz bir grafiğimiz var. 2019’un aralık ayını 100 kabul ederek Yİ-ÜFE, TÜFE ve sepet kuru bir endeks biçimine getirdiğimiz grafik.

Geçen yılın kasımından bu yılın martına kadar olanları iyi hatırlıyoruz. Merkez Bankası geçen yıl kasımda faizi yükseltince kur gerilemiş ancak önceki ayların kur tortusu yüzünden üretici fiyatlar artmaya devam etmişti.

Bu yıl temmuz ve ağustos ayları... Geçen yıl kasımda yaşanan hızda değilse de kurda yine bir gerileme var. Döviz arzındaki artışa bağlı bir gerileme. Ne var ki fiyatlarda aynı eğilimi görmüyoruz ve artış sürüyor.

Nedeni belli. Kur düşüyor ama normalde buna göre yön çizmesi beklenen enerji fiyatları artırılıyor.

Fiyatlar üstündeki baskısı hafiflemedikten sonra ne anladık biz kurun geriliyor olmasından!"