Dünya yazarı Aktaş: Faizin ne olacağı seçim tarihine bağlı

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Faizin ne olacağı seçim tarihine bağlı" başlıklı yazısında "Politika faizi artırılırsa ve enflasyona endeksli kağıt çıkarılırsa bu adımlar ekonomik sorunların bir süre daha erteleneceği ve seçimin zamanında yapılacağı anlamına gelir. Ama bakıldı ki sorunlar ne yapılırsa yapılsın hafifletilemeyecek, o durumda tez zamanda sandığı getirme kararı alınır." diye yazdı.

Kur korumalı mevduata yatırımcı ilgisinin azaldığını dile getiren Aktaş, dış kaynak bulunamadığı durumda kuru frenlemek için enflasyona dayalı tahvilin ihraç edilebileceğini, bu durumda faiz artırımına gerek kalmayabileceğini ifade etti.

Aktaş bir diğer seçeneğin ise hem söz konusu finansal aracın çıkartılıp hem de faiz artırımına gidilebileceği olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İlk seçeneğin özü, ekonomik tablonun daha da kötüleşmesini ne yapıp edip önlemek ve 2023 haziranına kadar süre kazanmak. Baz etkisi sayesinde aralık ve ocakta enflasyon da düştü mü ve bu durum sanki fiyatlar gerilemiş gibi satıldı mı, 2023’te şimdikine göre çok daha iyi görünecek bir ekonomik tabloyla sandığa gidilir.

Ama bakıldı ki hiçbir şekilde 2023’e kadar idare etmek mümkün değil. Dövizdeki tırmanış ne faiz artırılarak önlenebilecek, ne enflasyona endeksli kağıtla bu sorun çözülebilecek... Gidişat felaket! 2023’e kadar dayanmaya çalışmak, bir bakıma intihar!

O zaman seçim bu sonbahara çekilecektir."

Yazının tamamı için tıklayın