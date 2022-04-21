Dünya yazarı Aktaş: Faiz indirimleriyle kontrollü olumsuzluk yaratıp işleri yoluna koymayı umduk

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, hükümetin enflasyonu kontrollü şekilde yükselttikten sonra 2022'de düşürerek seçimlere gitmeyi hedeflediği görüşünü savunarak "Geçen yılki faiz indirimiyle sanki kontrollü bir olumsuzluk yaratıp, sonra da bu yıl 'sırtımızı o yüksek oranlara dayayarak' işleri yoluna koymayı umduk. Ama ekonomideki olumsuzlukların frene basar basaömaz yok olmayacağı unutuldu. Kaldı ki fren de iyi tutmuyor zaten!" dedi.

Aktaş, kurun kur korumalı mevduat ve döviz satışı gibi araçlarla kontrol altına alınarak enflasyonda hemen gerileme yaratılamayacağını ifade ederek şöyle devam etti:

"Araba bile fren yapılınca, hıza bağlı olarak metrelerce gider. Birden duramaz, kayar.

'Faizi indirelim, işler bir süreliğine kontrolümüzde olacak şekilde bozulsun, 2022’den itibaren toparlarız' diye düşünülmüşse, bu durum olsa olsa durma mesafesinin göz ardı edildiğini gösterir.

O yüksek kurun yol açtığı maliyet tortusunu kısa sürede atmak mümkün değil. Kaldı ki, artık birbirini besleyen, tetikleyen bir fiyat mekanizması oluşmuş durumda.

Vatandaşı doğrudan ilgilendiren tüketici fiyatlarında bu yıl kaydedilen artış, bu fiyatların lokomotifi konumundaki tarım kesimi üretici fiyatları ve genel üretici fiyatları artışının çok altında. Bu fark sıfırlanmayacak ama daralacak. Özellikle tarım kesimi ÜFE artışına dikkat.

Söz konusu endekslerdeki artış arasındaki fark yalnızca bu yılın ilk çeyreği için söz konusu değil, son bir yılda da önemli bir fark oluşmuş durumda."

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