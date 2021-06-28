Dünya yazarı Aktaş: Faiz, fiyatlar ve dolar; dile gelseler ne söylerlerdi?

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, "Ekonomide olan biteni bir de onların penceresinden dinleyelim. Bakarsınız bir şeyler öğreniriz..." diyerek, sözü faize, fiyatlara ve dövize verdi.

Aktaş, yazısının ilgili bölümünde şunları yazdı:

"Faiz: Ben hiçbir şeyin sebebi değilim, ben sonucum. Ekonomi benim düzeyime bakarak kendine bir yol çizsin, ona göre hareket etsin diye benimle sık sık oynadınız, oynuyorsunuz; ama bu sonuç vermiyor. Yükseltildiğimde bana gülümseyerek bakan insanlar, tersini yaptığınızda anında sırtını dönüyor, sanki bu kararı ben vermişim gibi...

Fiyatlar: Beni vatandaşa düşman gibi gösteriyorsunuz. Yarattığınız algı bu, bundan rahatsız oluyorum. Ben durup dururken niye artayım! Takdir edersiniz ki benim de beslenmem ve bu beslenme için yiyip içtiklerime ödeme yapmam gerekiyor. Hani hammadde, ara mal, işçilik diyorsunuz ya, bana bunlar lazım. Bunların fiyatını artırmayın, ben de artmam.

Döviz: Dünyada en sevildiğim ülke Türkiye, bu yönden çok mutluyum. Ama sanki siz işinizi yapmıyor ve sorumluluğu bana atıyorsunuz gibi geliyor. Sizin kendi paranız yok mu, var; bu paranızın değerini etkileyecek faiz mekanizmanız yok mu, var; ayrıca kullanacağınız başka politikalar, araçlar yok mu, var. Benimle niye uğraşıyorsunuz, suçu niye bana atıyorsunuz ki..."

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