Dünya yazarı Aktaş: Faiz, aynı cümlelerle geçen ay indirildi, bu ay sabit tutuldu

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın dün faizi sabit bıraktığı kararın ardından PPK metnine dikkat çekerek "Faiz, aynı cümlelerle geçen ay indirildi, bu ay sabit tutuldu" dedi.

Aktaş yazısında "Hemen hemen aynı yaklaşımı sergileyip, neredeyse aynı görüşü dile getirip bir ay faizi indirmek, sonraki ay aynı oranla yola devam etmek... Merkez Bankası bunu başardı. Özünde birbirinden pek de farkı olmayan görüşler yer alan açıklama metinlerinden aralık ayında faiz indirimi çıkmıştı, dün ise faiz sabit bırakıldı." dedi.

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