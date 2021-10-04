Dünya yazarı Aktaş: Fahiş fiyat denetiminde vatandaştan daha iyi müfettiş mi olur!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, fahiş fiyat denetimine ilişkin olarak "Fahiş fiyat denetimiyle yüksek fiyat uygulayanların üstüne gidiliyor ya... Ne yani bu konuda vatandaştan daha iyi müfettiş mi olur!" dedi. Marketlerden sonra kahvaltı veren işyerlerinin denetlenmeye başladığını ifade eden Aktaş, yazısında şöyle dedi:

"Türkiye’de fahiş fiyat zaten yıllardır var! Şaşırmayın var! En basitinden bir bardak çayın fiyatı her yerde aynı mı? Ne yani sokak arasındaki bir esnaf kahvesinde örneğin 1 liraya satılan bir bardak çayın, lüks bir semtteki bir kafeteryada 10 liraya satıldığını bilmiyor muyuz? Dolayısıyla alın size fahiş fiyat! Acaba çayı 10 liraya satan yerlere de ceza yazılacak mı? Hangi gerekçeyle ceza yazılacaksa artık...

O bir bardak çayı kafeteryada içmek isteyen zaten o fiyatı ödeyeceğini biliyor ve tercihi orası. Dolayısıyla kimsenin söyleyebileceği tek bir sözü olamaz, uygulayacağı bir yaptırımı da...

Her yazın değişmez haberlerindendir: “Bodrum’da bir lahmacun şu kadar lira.” Sanki Bodrum’un sokak arasındaki pidecisinde de lahmacun o kadarmış gibi...

Deniz manzarasıyla ya da ayağını denize sokarak ünlü bir yerde yemek istersen, yediğin lahmacuna değil, oranın ismine ödersin o parayı.

Dolayısıyla önümüzdeki yaz Bodrum’daki lahmacun fiyatları da kesinlikle denetlenmelidir. Ya da boğaz manzaralı lüks bir restorandaki şarap fiyatları da...