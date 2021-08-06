Dünya yazarı Aktaş: Erdoğan'ın mesajı kimlere?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon programında söylediği "biz ağustosla birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Ama bunun oranı ne olur. Şu anda bulunduğumuzun bir defa çok çok altında olur. Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum" sözlerini değerlendirdi.

Aktaş, "Erdoğan'ın mesajı kimlere?" diye sorarak yazısında şöyle yazdı:

"Sahi o yerler neresi ki?

Enflasyon oranını hesaplayan TÜİK mi?

Faizi düşürme, böylece enflasyonun gerilemesine katkıda bulunma yetkisine sahip Merkez Bankası mı?

Yoksa mal ve hizmetlerine zam yapmayarak ya da az zam yaparak enflasyon düşüşüne katkıda bulunabilecek olan iş alemi mi?"

Ekonominin kısır bir döngü içerisinde olduğuna dikkat çeken Aktaş, faiz indiriminin gündeme geldiği dönemlerde kur artışının yaşandığına dikkat çekerek şöyle yazdı:

"Faizin düşürüleceğinin her dile getirildiği dönemde yaşadığımız bir gerçek var; kur artışı. Bir başka gerçek de kurun arttığı her dönemde ithal maliyetlerde ortaya çıkan artıştan dolayı üretici fiyatlarda bir tırmanış yaşanıyor olması.

Tam anlamıyla bir kısır döngü içindeyiz...

Faiz indirimi söylemi kuru artırıyor.

Kur artışı üretici fiyatları yukarı çekiyor.

Üretici fiyatları tüketici fiyatlarında artışa yol açıyor.

Tüketici fiyatlarındaki artışı aşağı çekeceğiz, enflasyonu düşüreceğiz diye faiz indirimini gündeme getiriyor ve böylece başa dönüyoruz. Aslında bir daire çiziyoruz."

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