Dünya yazarı Aktaş: Enflasyonun düşmeye başlaması için dövizin ne kadar artması, cari fazlanın kaç aya yayılması gerekiyor?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın yüksek kur-cari fazla ve düşük enflasyon teorisini değerlendirdi. Aktaş, ekonomide doların 10 TL'ye dayanması ve cari dengede 2 ay üst üste fazla verilmesini hatırlatarak "Enflasyonun düşmeye başlaması için dövizin daha ne kadar artması, cari fazlanın kaç aya ya da yıla yayılması gerekiyor?" diye sordu.

"Bu süreç ne zaman meyve vermeye, enflasyonun aşağı inmesini sağlamaya başlayacak? Bir yıl mı, iki yıl mı, beş yıl mı?" diye soran Aktaş yazısında şöyle dedi:

"Bu politikanın işe yaradığı, enflasyonun kalıcı olarak düştüğü ve orada kaldığı zamana kadar geçen yıllar boyunca (herhalde yıllardır diye düşünüyoruz) enflasyon yüksek kurdan dolayı nerelere tırmanacak? Bu konuda bir öngörünüz, 'Bu kadarını da beklemiyorduk' diyeceğiniz bir eşiğiniz var mı? Olur ya o eşik aşılma durumuna gelinirse bu politikanın ifl as ettiğine karar verip vaz mı geçeceksiniz?"