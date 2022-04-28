Dünya yazarı Aktaş: Enflasyonu yok etsek vatandaş geçim sıkıntısını atlatacak mı?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Enflasyonu yok etsek, yani sıfıra indirsek... Vatandaş nefes alacak, geçim sıkıntısını atlatacak mı? Ne gezer! Enflasyon tümüyle geride kalsa bile hayat artık öylesine pahalı hale geldi ki, bu olumsuz tabloyu tersine çevirmek çok ama çok zor" diye yazdı.

Hayat pahalılığı ve enflasyonun aynı şey olmadığını ifade eden Aktaş, "Enflasyonu düşürmek, fiyatların artış hızını yavaşlatmak demek...Hayat pahalılığını önlemek, gelirle fiyat arasındaki dengeyi gelir lehine değiştirmek demek." ifadelerini kullanarak şöyle dedi:

"Yarın sihirli bir el dokunsa ve fiyatlar sabitlenebilse... Ne artış var artık, ne gerileme. Bugünkü fiyat neyse, yarın da, bir ay sonra da, bir yıl sonra da aynı. Ama ücretler de, gelirler de... Onlarda da değişiklik yok. Her şey adeta dondurulsa. Artık enflasyon sıfır; peki bu durumda hayat pahalılığı ortadan kalkacak mı?

'Enflasyon şu ay düşecek, şu kadar zaman sonra tek hane olacak' diyenlerin, vatandaşın alım gücü konusunda, yani hayat pahalılığı konusunda tek bir sözleri, vaatleri var mı?

Ben hiç duymadım! Olamaz, çünkü bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini en iyi onlar biliyor.

Fiyatlar artmıyor, gelirler de; artık kimse enflasyondan söz etmiyor, kimse bugün 3’e aldığını yarın 5’e alacağım kaygısı yaşamıyor.

İyi de ele geçen mevcut gelir böyle bir durumda refah içinde yaşamaya olanak verir hale gelecek mi?

Bu soruya 'Evet' yanıtı verilebilir mi, mümkün mü? Eğer fiyatlar ve gelirler sabitlendiğinde herkes rahat bir geçim sürdürülebilir olsaydı, şimdiki fiyat ve gelir dengesi için tam olması gereken düzeyde diyebilirdik.

Böyle bir durum söz konusu olmadığına göre...

Çalışanların neredeyse yarısının asgari ücretli olduğu bir ekonomiden söz ediyoruz. Varsayın ki o asgari ücret 5 bin lira. Yılda eder 60 bin lira. Vasat bir otomobil olmuş 500 bin lira.

Yılda 60 bin lira kazanan bir asgari ücretli, bu kazancının yarısını tasarruf edebilse yılda 30 bin, on yılda 300 bin, yaklaşık 17 yılda 500 bin lira biriktirebilir "

Yazının tamamı için tıklayın